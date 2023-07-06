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Fotospor: Вендел перейдёт из «Зенита» в «Галатасарай»

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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел продолжит карьеру в турецком «Галатасарае».
Fotospor: Вендел перейдёт из «Зенита» в «Галатасарай»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Fotospor, турецкий клуб и агент 25-летнего бразильца достигли принципиальной договорённости о подписании контракта.

По информации источника, в ближайшее время представители «Галатасарая» прибудут в Россию для переговоров с петербургским клубом по трансферу полузащитника.

В прошедшем сезоне Вендел забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за петербуржцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что Вендел перейдёт в другой клуб.

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