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Суд признал виновной в мошенничестве бывшего гендира «Тамбова» Коновалову

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Бывший генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова признана виновной в мошенничестве в крупном размере, совершённом с использованием служебного положения.

Суд назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщается в соцсетях клуба.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил, а вопрос о наличии либо отсутствии оснований для апелляционного обжалования будет решён прокуратурой.

Напомним, что Коновалова в сентябре 2021 года была взята под стражу сроком на два месяца из-за подозрений по трём обвинениям по статье 159 УК РФ в деле о махинациях с бюджетными средствами.

Ранее Эрика До Росарио Ньевес, дочь бывшего камерунского игрока Самюэля Это'О, обратилась в суд по причине того, что её отец не платит алименты.

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