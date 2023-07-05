Защитник «Краснодара» Волков: Галицкий всегда и всем даёт советы

Защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал об отношении владельца клуба Сергея Галицкого к своим игрокам.

«Он очень внимательный, постоянно подходит, спрашивает. Он советы даёт всем и всегда, высказывает мнение. Галицкому это важно. Эмоциональный ли он человек? Бывало даже, что чересчур: переживает из-за футбола», — цитирует Волкова Sport24.

Он добавил, что Галицкий — великий человек для города. По мнению игрока, бизнесмен на своём примере показал, как правильно распоряжаться большими деньгами.

Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В 2011-м команда пробилась в Российскую премьер-лигу. Стадион краснодарского клуба был построен в 2016 году.

Ранее Эдуард Сперцян рассказал, что Галицкий перестал дарить игрокам «Краснодара» часы Rolex.