Защитник «Краснодара» Волков: Галицкий всегда и всем даёт советы
- РИА Новости
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«Он очень внимательный, постоянно подходит, спрашивает. Он советы даёт всем и всегда, высказывает мнение. Галицкому это важно. Эмоциональный ли он человек? Бывало даже, что чересчур: переживает из-за футбола», — цитирует Волкова Sport24.
Он добавил, что Галицкий — великий человек для города. По мнению игрока, бизнесмен на своём примере показал, как правильно распоряжаться большими деньгами.
Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В 2011-м команда пробилась в Российскую премьер-лигу. Стадион краснодарского клуба был построен в 2016 году.
Ранее Эдуард Сперцян рассказал, что Галицкий перестал дарить игрокам «Краснодара» часы Rolex.