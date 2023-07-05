Новиков: новый сезон будет определяющим для Тюкавина и Захаряна

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказался о перспективах игроков московского клуба Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.

«Думаю, что определяющим для них будет следующий сезон, в котором будет видно, насколько ребята прибавляют или, наоборот, стоят на месте. Многое зависит от тренера, руководства, насколько они будут требовательны к игрокам», — цитирует Новикова ТАСС.

В прошедшем сезоне Захарян сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач. Тюкавин же провёл за клуб 38 матчей, забил десять мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Динамо» ведёт переговоры по продлению контракта с Тюкавиным.