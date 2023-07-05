Головин оценил назначение Хюттера на пост главного тренера «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о подготовке команды к новому сезону.

«Всё по плану, начали подготовку к сезону. Уже стартовал первый сбор, поэтому будем работать и набирать форму. Ожидал ли смену тренера? Это вопрос к руководству клуба. Игроки не принимают такие решения», — цитирует Головина СЭ.

Он добавил, что основанием для смены наставника послужил невыход команды в еврокубки.

4 июля австрийский специалист Ади Хюттер был назначен главным тренером «Монако».

В июне стало известно об увольнении Филиппа Клемана с поста главного тренера. По итогам сезона-2022/23 команда заняла шестое место в турнирной таблице и не смогла попасть в еврокубки на следующий сезон.

Ранее агент Головина рассказал, что футболист вернулся в расположение «Монако».