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Головин оценил назначение Хюттера на пост главного тренера «Монако»

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о подготовке команды к новому сезону.
Головин оценил назначение Хюттера на пост главного тренера «Монако»
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«Всё по плану, начали подготовку к сезону. Уже стартовал первый сбор, поэтому будем работать и набирать форму. Ожидал ли смену тренера? Это вопрос к руководству клуба. Игроки не принимают такие решения», — цитирует Головина СЭ.

Он добавил, что основанием для смены наставника послужил невыход команды в еврокубки. 

4 июля австрийский специалист Ади Хюттер был назначен главным тренером «Монако». 

В июне стало известно об увольнении Филиппа Клемана с поста главного тренера. По итогам сезона-2022/23 команда заняла шестое место в турнирной таблице и не смогла попасть в еврокубки на следующий сезон.

Ранее агент Головина рассказал, что футболист вернулся в расположение «Монако».

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