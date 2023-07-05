Le Parisien: Бернарду Силва хочет покинуть «Манчестер Сити» и перейти в ПСЖ

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».

По информации Le Parisien, португалец намерен перейти в ПСЖ. При этом главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола требует, чтобы руководство удержало игрока.

Силва в сезоне-2022/23 стал чемпионом и обладателем Кубка Англии, а также Лиги чемпионов. 28-летний футболист в 55 матчах во всех турнирах забил семь мячей и сделал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Бернарду Силва близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.