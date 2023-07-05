Узнать больше

Павлович обратился к болельщикам после выхода на первое место в рейтинге тяжеловесов UFC

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович поделился впечатлениями от первого места в рейтинге тяжёлого веса UFC.

«Какие мысли по этому поводу, друзья? Что на этот раз UFC придумает?» — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс‑служба UFC, 31-летний россиянин опередил французского бойца MMA Сирила Гана, который опустился на вторую позицию.

Напомним, что Павлович идёт на серии из шести побед в UFC и может стать претендентом на титул в тяжёлом весе, которым владеет американец Джон Джонс.

Рейтинг UFC вне весовых категорий возглавляет Джонс. Второе место занимает австралиец Александр Волкановски, третье — россиянин Ислам Махачев.

Ранее российский боец MMA Виталий Минаков оценил шансы Павловича завоевать пояс UFC в тяжёлом весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить