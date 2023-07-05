Павлович обратился к болельщикам после выхода на первое место в рейтинге тяжеловесов UFC

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович поделился впечатлениями от первого места в рейтинге тяжёлого веса UFC.

«Какие мысли по этому поводу, друзья? Что на этот раз UFC придумает?» — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс‑служба UFC, 31-летний россиянин опередил французского бойца MMA Сирила Гана, который опустился на вторую позицию.

Напомним, что Павлович идёт на серии из шести побед в UFC и может стать претендентом на титул в тяжёлом весе, которым владеет американец Джон Джонс.

Рейтинг UFC вне весовых категорий возглавляет Джонс. Второе место занимает австралиец Александр Волкановски, третье — россиянин Ислам Махачев.

Ранее российский боец MMA Виталий Минаков оценил шансы Павловича завоевать пояс UFC в тяжёлом весе.