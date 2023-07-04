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Макгрегор — о возвращении в октагон: жду боя и усердно готовлюсь

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о возвращении к смешанным единоборствам.

«С нетерпением жду следующего боя и усердно готовлюсь», — говорится в сообщении.

Спортсмен провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

В 2023 году Макгрегор не сможет принять участие в поединках, если не получит послабления от USADA. Ирландец не уложился в срок, установленный организацией для сдачи допинг-проб, необходимых для включения в пул тестирования.

Ранее Макгрегор сделал первое заявление после обвинений в изнасиловании.

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