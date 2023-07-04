Легенда «Спартака» Гаврилов сообщил, что у него серьёзные проблемы с правой рукой

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о процессе восстановления после инсульта и операции на сонной артерии.

«Я сейчас прохожу все процедуры, которые врачи мне назначают. Они пока не говорят, когда меня выпишут. Всё будет зависеть от того, как пойдёт процесс восстановления», — приводит слова Гаврилова РИА Новости.

Экс-игрок сообщил, что у него серьёзные проблемы с правой рукой.

«Правая рука пока ещё не отходит, прежние функции не восстановились, прежней силы в ней нет, и я ничего не могу пока взять в руку», — заявил он.

В конце мая 70-летний Гаврилов был госпитализирован после перенесённого инсульта. 7 июня ему была проведена операция на сонной артерии.

Ранее член комитета ветеранов «Спартака» Александр Хаджи рассказал о восстановлении Гаврилова после инсульта.