Легенда «Спартака» Гаврилов сообщил, что у него серьёзные проблемы с правой рукой
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Я сейчас прохожу все процедуры, которые врачи мне назначают. Они пока не говорят, когда меня выпишут. Всё будет зависеть от того, как пойдёт процесс восстановления», — приводит слова Гаврилова РИА Новости.
Экс-игрок сообщил, что у него серьёзные проблемы с правой рукой.
«Правая рука пока ещё не отходит, прежние функции не восстановились, прежней силы в ней нет, и я ничего не могу пока взять в руку», — заявил он.
В конце мая 70-летний Гаврилов был госпитализирован после перенесённого инсульта. 7 июня ему была проведена операция на сонной артерии.
Ранее член комитета ветеранов «Спартака» Александр Хаджи рассказал о восстановлении Гаврилова после инсульта.