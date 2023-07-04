Путин пригласил сборные стран ШОС на международный фестиваль спорта в Екатеринбурге

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Президент России Владимир Путин пригласил сборные стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на Международный фестиваль университетского спорта.
Путин пригласил сборные стран ШОС на международный фестиваль спорта в Екатеринбурге
  • РИА Новости

«Пользуясь случаем, приглашаю сборные из всех ваших стран в Екатеринбург, где пройдёт Международный фестиваль университетского спорта с участием спортсменов из государств ШОС, БРИКС и СНГ», — приводит «Матч ТВ» слова президента России во время выступления на заседании Совета глав государств — членов ШОС.

Международный фестиваль университетского спорта пройдёт в Екатеринбурге с 19 по 31 августа.

В рамках фестиваля состоятся соревнования по 14 видам спорта: бадминтону, баскетболу 3×3, боксу, волейболу, дзюдо, мини‑футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике.

Ранее Путин поздравил деятелей спорта с 100‑летием со дня основания государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

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