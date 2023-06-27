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Путин: Россия по праву может гордиться богатой историей спорта

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Президент России Владимир Путин поздравил деятелей спорта с 100‑летием со дня основания государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.
Путин: Россия по праву может гордиться богатой историей спорта
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Мы по праву можем гордиться богатой историей отечественного спорта. Наша страна занимает одно из лидирующих мест по количеству олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Уже на рубеже XIX—XX веков существовали многочисленные клубы, лиги и общества, объединяющие любителей различных спортивных дисциплин. Наши атлеты выступали на престижных соревнованиях, побеждали на Олимпийских играх. На весь мир прославились российские борцы и шахматисты, фигуристы и конькобежцы», — говорится в телеграмме.

27 июня 1923 года было принято постановление ВЦИК РСФСР «Об образовании высшего и местных советов физической культуры трудящихся РСФСР».

Ранее Олег Матыцин заявил, что спорт всегда был на передовой решения государственных задач.

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