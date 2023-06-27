Матыцин: спорт всегда был на передовой решения государственных задач

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил деятелей спорта с 100‑летием со дня основания ведомства.

«Вековой юбилей — важная веха нашей истории. Спорт всегда был на передовой решения государственных задач — и в мирное время, и в годы войны. Он интегрирован во все сферы жизнедеятельности нашего общества», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».

Министр добавил, что спортивные события, организованные в России навсегда останутся в памяти жителей страны. Он также отметил, что эти турниры будут служить ориентиром в дальнейшем развитии.

27 июня 1923 года было принято постановление ВЦИК РСФСР «Об образовании высшего и местных советов физической культуры трудящихся РСФСР».

Ранее Матыцин призвал тренеров и спортсменов сохранять спокойствие.