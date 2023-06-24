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Матыцин призвал тренеров и спортсменов сохранять спокойствие

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Министр спорта России Олег Матыцин обратился к представителям сферы спорта и физической культуры в связи с введением в Москве и Московской области режима контртеррористической операции.
Матыцин призвал тренеров и спортсменов сохранять спокойствие
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«Уважаемые спортсмены, тренеры, руководители органов управления в сфере спорта и спортивных организаций, специалисты отрасли. Призываем всех сохранять спокойствие, не допускать паники и ориентироваться только на официальные источники информации», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он подчеркнул, что Министерство спорта находится на постоянной связи с руководителями подведомственных учреждений, спортивных объектов и тренировочных баз. По словам Матыцина, необходимо «держать все процессы на оперативном контроле, ввести усиленный контрольно-пропускной режим и обеспечить безопасность всех, кто находится на территории».

«Будьте бдительны и осторожны, не поддерживайте провокационные настроения. Будем едины под руководством президента России и будем действовать в соответствии с официальными решениями государства», — добавил глава Минспорта.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) 24 июня объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях.

Ранее директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Георгий Брюсов рассказал о новых правилах в связи с введением в Москве и Московской области режима контртеррористической операции.

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