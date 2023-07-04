Леау: арабский рынок произведёт революцию в футболе
- AP
«Разговаривал с Роналду в январе о Саудовской Аравии. Он тогда говорил, что скоро в местный чемпионат приедут великие игроки. Мысленно осознавал, что арабский рынок произведёт революцию», — цитирует Леау A Bola.
30 декабря 2022 года Роналду подписал контракт с саудовским клубом. Его зарплата составляет €200 млн в год.
В прошедшем сезоне он сыграл за команду 16 матчей в чемпионате страны, забил 14 мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее Макрон признался, что между Роналду и Месси выберет португальца.