Леау: арабский рынок произведёт революцию в футболе

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Полузащитник «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау рассказал о разговоре с соотечественником Криштиану Роналду, выступающим за саудовский «Аль-Наср».
Леау: арабский рынок произведёт революцию в футболе
  • AP

«Разговаривал с Роналду в январе о Саудовской Аравии. Он тогда говорил, что скоро в местный чемпионат приедут великие игроки. Мысленно осознавал, что арабский рынок произведёт революцию», — цитирует Леау A Bola.

30 декабря 2022 года Роналду подписал контракт с саудовским клубом. Его зарплата составляет €200 млн в год.

В прошедшем сезоне он сыграл за команду 16 матчей в чемпионате страны, забил 14 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Макрон признался, что между Роналду и Месси выберет португальца.

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