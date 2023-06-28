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Макрон признался, что между Роналду и Месси выберет португальца

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Президент Франции Эммануэль Макрон сделал выбор между португальским форвардом Криштиану Роналду и аргентинским нападающим Лионелем Месси.
Макрон признался, что между Роналду и Месси выберет португальца
  • Gettyimages.ru

Во время рабочей поездки в Марсель один из детей задал Макрону вопрос: «Вы предпочитаете Роналду или Месси?»

Президент Франции, чей ответ попал на видео, опубликованное в социальных сетях издания Cerfia, признался, что отдаёт предпочтение 38-летнему португальцу.

С 2023 года Роналду выступает за «Аль-Наср». Контракт форварда с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до 30 июня 2025 года. В прошедшем сезоне он забил 14 мячей и отдал две результативные передачи в 19 матчах за команду.

36-летний аргентинец выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2021 года. На счету нападающего 21 гол и 20 голевых передач в 41 игре за парижскую команду в прошлом сезоне. Этим летом Месси перейдёт в «Интер Майами» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Аль-Хиляля» Эмилиано Диас сравнил Роналду с Месси.

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