Шведский баскетболист Йеребко заявил, что жалеет о переходе в московский ЦСКА

Шведский форвард Юнас Йеребко заявил, что жалеет о переходе в московский баскетбольный клуб ЦСКА.

«Я хочу сказать шведскому народу, что приношу свои извинения. Сделал неправильный выбор, я думал только о баскетболе, и это было неправильно. Оглядываясь назад, я бы никогда так не поступил», — цитирует Йеребко SVT Sport.

35-летний швед с 2019 по 2021 год играл за подмосковные «Химки». В 2022-м перешёл к красно-синим. Баскетболист провёл за ЦСКА 16 матчей при средних показателях 5,6 очка и 3,0 подбора. Йеребко также выступал за «Детройт», «Бостон», «Юта» и «Голден Стэйт» из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Ранее стало известно, что Виктор Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).