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«Сан-Антонио» выбрал Вембаньяму под первым номером на драфте НБА

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Стало известно, что Виктор Вембаньям был выбран «Сан-Антонио» под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Сан-Антонио» выбрал Вембаньяму под первым номером на драфте НБА
  • Gettyimages.ru
  • © Arturo Holmes

19-летний француз стал шестым игроком и вторым европейцем, выбранным под первым номером на драфте НБА, не играя в студенческий баскетбол в США. Подобное удавалось Кваме Брауну, Леброну Джеймсу, Дуайту Ховарду, Яо Мину и Андреа Барньяни.

В сезоне-2022/23 центровой выступал за французский «Метрополитан 92». Вторым номером драфта стал форвард Брэндон Миллер (США), которого взял «Шарлотт Хорнетс». Третий номер драфта — защитник Скут Хендерсон (США), которого выбрал «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Ранее сообщалось, что дисквалифицированный на 25 матчей Морант потеряет до $60 млн.

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