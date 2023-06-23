«Сан-Антонио» выбрал Вембаньяму под первым номером на драфте НБА

Стало известно, что Виктор Вембаньям был выбран «Сан-Антонио» под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

19-летний француз стал шестым игроком и вторым европейцем, выбранным под первым номером на драфте НБА, не играя в студенческий баскетбол в США. Подобное удавалось Кваме Брауну, Леброну Джеймсу, Дуайту Ховарду, Яо Мину и Андреа Барньяни.

В сезоне-2022/23 центровой выступал за французский «Метрополитан 92». Вторым номером драфта стал форвард Брэндон Миллер (США), которого взял «Шарлотт Хорнетс». Третий номер драфта — защитник Скут Хендерсон (США), которого выбрал «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Ранее сообщалось, что дисквалифицированный на 25 матчей Морант потеряет до $60 млн.