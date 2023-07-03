Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Винус Уильямс проиграла украинке Свитолиной на старте Уимблдона

Короткая ссылка
Семикратная победительница турниров серии Большого шлема Винус Уильямс потерпела поражение на старте Уимблдона.
Винус Уильямс проиграла украинке Свитолиной на старте Уимблдона
  • Gettyimages.ru

Американка проиграла украинке Элине Свитолиной со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

Во втором круге Свитолина сыграет с победительницей пары Элисе Мертенс (Бельгия) — Виктория Грунчакова (Словакия).

43-летняя Винус является пятикратной победительницей Уимблдонского турнира, двукратной победительницей Открытого чемпионата США в одиночном разряде и четырёхкратной олимпийской чемпионкой. 

Ранее Уильямс в 43 года выиграла первый после травмы матч.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить