Винус Уильямс проиграла украинке Свитолиной на старте Уимблдона

Семикратная победительница турниров серии Большого шлема Винус Уильямс потерпела поражение на старте Уимблдона.

Американка проиграла украинке Элине Свитолиной со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

Во втором круге Свитолина сыграет с победительницей пары Элисе Мертенс (Бельгия) — Виктория Грунчакова (Словакия).

43-летняя Винус является пятикратной победительницей Уимблдонского турнира, двукратной победительницей Открытого чемпионата США в одиночном разряде и четырёхкратной олимпийской чемпионкой.

Ранее Уильямс в 43 года выиграла первый после травмы матч.