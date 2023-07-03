Винус Уильямс проиграла украинке Свитолиной на старте Уимблдона
- Gettyimages.ru
Американка проиграла украинке Элине Свитолиной со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.
Во втором круге Свитолина сыграет с победительницей пары Элисе Мертенс (Бельгия) — Виктория Грунчакова (Словакия).
43-летняя Винус является пятикратной победительницей Уимблдонского турнира, двукратной победительницей Открытого чемпионата США в одиночном разряде и четырёхкратной олимпийской чемпионкой.
Ранее Уильямс в 43 года выиграла первый после травмы матч.