Винус Уильямс в 43 года выиграла первый после травмы матч

Американка Винус Уильямс вышла во второй круг теннисного турнира в Бирмингеме.

Американка обыграла итальянку Камилу Джорджи со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 3 часа 17 минут.

Во втором круге Уильямс встретится с победительницей пары Линда Носкова (Чехия) — Елена Остапенко (Латвия).

42-летняя Винус является пятикратной победительницей Уимблдонского турнира, двукратной победительницей Открытого чемпионата США в одиночном разряде и четырёхкратной олимпийской чемпионкой. В январе Уильямс одержала победу в первом с июня 2021 года матче на турнире в Окленде. Теннисистка получила wild card на Открытый чемпионат Австралии, но снялась с турнира из-за повреждения.

Ранее Винус Уильямс не смогла пробиться во второй круг турнира WTA в нидерландском Хертогенбосе.