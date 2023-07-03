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Семь российских фехтовальщиков заявились на ЧМ в Италии

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Российские фехтовальщики заявились на чемпионат мира, который пройдёт в 2023 году в Милане (Италия).
Семь российских фехтовальщиков заявились на ЧМ в Италии
  • Gettyimages.ru

Из шпажистов заявлены Яна Бекмурзова, Полина Хаертдинова, Вадим Анохин и Артём Саркисян, саблисты Алёна Лисина и Анна Смирнова, а также Лейла Пириева (рапира), сообщается на официальном сайте Международной федерации фехтования.

Турнир пройдёт с 22 по 30 июля. Российские спортсмены указаны без национального флага.

24 июня Европейская конфедерация фехтования (EFC) отстранила от международных стартов российских и белорусских фехтовальщиков. 

Ранее старшего тренера сборной России по шпаге Александра Глазунова уволили в связи с отъездом Сергея Биды и его жены Виолетты Храпиной в США.

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