Семь российских фехтовальщиков заявились на ЧМ в Италии

Российские фехтовальщики заявились на чемпионат мира, который пройдёт в 2023 году в Милане (Италия).

Из шпажистов заявлены Яна Бекмурзова, Полина Хаертдинова, Вадим Анохин и Артём Саркисян, саблисты Алёна Лисина и Анна Смирнова, а также Лейла Пириева (рапира), сообщается на официальном сайте Международной федерации фехтования.

Турнир пройдёт с 22 по 30 июля. Российские спортсмены указаны без национального флага.

24 июня Европейская конфедерация фехтования (EFC) отстранила от международных стартов российских и белорусских фехтовальщиков.

Ранее старшего тренера сборной России по шпаге Александра Глазунова уволили в связи с отъездом Сергея Биды и его жены Виолетты Храпиной в США.