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Круговой назвал целью «Зенита» на сезон шестое чемпионство подряд

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Защитник «Зенита» Данил Круговой озвучил цель санкт-петербургской команды на следующий сезон.
Круговой назвал целью «Зенита» на сезон шестое чемпионство подряд
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Цель команды в сезоне — шестое чемпионство подряд! Чемпионами становиться не скучно. Хочется каждый год выигрывать. Хочется выиграть ещё и Кубок России. Потому что лично я его ещё не завоевывал», — цитирует Кругового «Спорт-Экспресс».

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал победителем РПЛ, ЦСКА занял второе место, а «Спартак» — третье. «Локомотив» финишировал на восьмой позиции.

Ранее Игорь Дивеев назвал ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» фаворитами РПЛ сезона-2023/24.

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