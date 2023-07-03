Круговой назвал целью «Зенита» на сезон шестое чемпионство подряд

Защитник «Зенита» Данил Круговой озвучил цель санкт-петербургской команды на следующий сезон.

«Цель команды в сезоне — шестое чемпионство подряд! Чемпионами становиться не скучно. Хочется каждый год выигрывать. Хочется выиграть ещё и Кубок России. Потому что лично я его ещё не завоевывал», — цитирует Кругового «Спорт-Экспресс».

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал победителем РПЛ, ЦСКА занял второе место, а «Спартак» — третье. «Локомотив» финишировал на восьмой позиции.

Ранее Игорь Дивеев назвал ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» фаворитами РПЛ сезона-2023/24.