Менди объяснил своё решение перейти в «Аль-Ахли»

Вратарь Эдуар Менди прокомментировал свой переход в саудовский «Аль-Ахли» из лондонского «Челси».

«Знаю, что этот клуб очень амбициозен, как и я. Для меня это был обоснованный шаг. Лига Саудовской Аравии становится всё лучше. Мы видим, как сюда переезжают громкие имена»,— цитирует голкипера Onze Mondial.

Менди известен по выступлениям за «Реймс» и «Ренн». С 2020 года он защищает цвета «Челси». В прошедшем сезоне сенегалец провёл за клуб 12 матчей во всех турнирах, пропустил 17 мячей и один раз сыграл на ноль.

Ранее Кулибали признался, что перешёл в «Аль-Хиляль» из-за больших денег.