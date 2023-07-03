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Менди объяснил своё решение перейти в «Аль-Ахли»

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Вратарь Эдуар Менди прокомментировал свой переход в саудовский «Аль-Ахли» из лондонского «Челси».
Менди объяснил своё решение перейти в «Аль-Ахли»
  • AP

«Знаю, что этот клуб очень амбициозен, как и я. Для меня это был обоснованный шаг. Лига Саудовской Аравии становится всё лучше. Мы видим, как сюда переезжают громкие имена»,— цитирует голкипера Onze Mondial.

Менди известен по выступлениям за «Реймс» и «Ренн». С 2020 года он защищает цвета «Челси». В прошедшем сезоне сенегалец провёл за клуб 12 матчей во всех турнирах, пропустил 17 мячей и один раз сыграл на ноль.

Ранее Кулибали признался, что перешёл в «Аль-Хиляль» из-за больших денег.

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