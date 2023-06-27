Футболист Кулибали признался, что перешел в «Аль-Хиляль» из-за больших денег

Сенегальский футболист Калиду Кулибали заявил, что перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из-за финансовых условий.

«Не буду отрицать, что перехожу из-за денег. С их помощью смогу помочь моей семье жить в достатке. Также у меня будет возможность вкладывать деньги в деятельность моей компании в Сенегале», — цитирует Кулибали Corriere dello Sport.

Он также отметил, что компания начала строить клинику в деревне, где родились и поженились его родители. Футболист отметил, что у него много проектов, направленных на помощь молодым людям.

25 июня «Челси» объявил о переходе игрока в «Аль-Хиляль». По информации СМИ, игрок подписал с саудовской командой трёхлетний контракт с годовой зарплатой в €30 млн.

Ранее «Интер» и «Аль-Наср» завершили переговоры по трансферу полузащитника Марсело Брозовича.