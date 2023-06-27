Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Футболист Кулибали признался, что перешел в «Аль-Хиляль» из-за больших денег

Короткая ссылка
Сенегальский футболист Калиду Кулибали заявил, что перешел в саудовский «Аль-Хиляль» из-за финансовых условий.

«Не буду отрицать, что перехожу из-за денег. С их помощью смогу помочь моей семье жить в достатке. Также у меня будет возможность вкладывать деньги в деятельность моей компании в Сенегале», — цитирует Кулибали Corriere dello Sport.

Он также отметил, что компания начала строить клинику в деревне, где родились и поженились его родители. Футболист отметил, что у него много проектов, направленных на помощь молодым людям. 

25 июня «Челси» объявил о переходе игрока в «Аль-Хиляль». По информации СМИ, игрок подписал с саудовской командой трёхлетний контракт с годовой зарплатой в €30 млн.

Ранее «Интер» и «Аль-Наср» завершили переговоры по трансферу полузащитника Марсело Брозовича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить