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Пономарёв призвал Дзагоева завершить карьеру, пока он «не потерял своё имя и авторитет»

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Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв посоветовал полузащитнику Алану Дзагоеву завершить карьеру.
Пономарёв призвал Дзагоева завершить карьеру, пока он «не потерял своё имя и авторитет»
  • © пресс-служба ФК "Рубин"

«Ему надо заканчивать карьеру, не нужно ему больше мучиться. Потом он потеряет своё имя и авторитет, пока же он на слуху. Дзагоев уже не такого уровня игрок, чтобы пригодиться хорошей команде», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

В сезоне-2022/23 полузащитник сыграл в 20 матчах «Рубина», забил три мяча и сделал две результативные передачи. Контракт хавбека с казанским клубом истёк 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Дзагоев не приехал на медобследование «Рубина».

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