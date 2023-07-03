Пономарёв призвал Дзагоева завершить карьеру, пока он «не потерял своё имя и авторитет»
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«Ему надо заканчивать карьеру, не нужно ему больше мучиться. Потом он потеряет своё имя и авторитет, пока же он на слуху. Дзагоев уже не такого уровня игрок, чтобы пригодиться хорошей команде», — цитирует Пономарёва Betonmobile.
В сезоне-2022/23 полузащитник сыграл в 20 матчах «Рубина», забил три мяча и сделал две результативные передачи. Контракт хавбека с казанским клубом истёк 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Дзагоев не приехал на медобследование «Рубина».