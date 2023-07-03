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Тарасов сравнил себя с Месси и Роналду после победы «Родины Медиа» в Медиалиге

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Бывший полузащитник «Локомотива» и президент «Родины Медиа» Дмитрий Тарасов прокомментировал победу своей команды в чемпионате Медийной футбольной лиги.

«Я первый футболист на планете, который выиграл чемпионат России, Кубок России и Медиалигу! Такого точно нет ни у Месси, ни у Роналду! «Родина Медиа» — чемпионы!» — написал Тарасов в соцсетях.

«Родина Медиа» впервые в истории завоевала золотые медали чемпионата Медиалиги. В финале турнира столичная команда в «Лужниках» нанесла поражение 2DROTS со счётом 3:1.

Призёры Медиалиги получили возможность сыграть в Кубке России сезона-2023/24.

Ранее Вячеслав Колосков назвал справедливым включение команд Медиалиги в Кубок России.

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