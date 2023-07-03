Transfermarkt: «Пари НН» подписал Тихого и Живоглядова

Защитники Дмитрий Тихий и Дмитрий Живоглядов подписали контракты с «Пари Нижний Новгород».

Футболисты присоединились к команде на правах свободных агентов и подписали соглашения до лета 2025 года, сообщает портал Transfermarkt.

Живоглядов покинул «Локомотив» в связи с истечением срока контрактов. В сезоне-2022/23 он провёл за команду 21 матч во всех турнирах, в которых сделал пять результативных передач.

На счету 30-летнего Тихого десять игр за «Химки».

Ранее сообщалось, что полузащитник Илья Кухарчук продолжит карьеру в «Пари НН».