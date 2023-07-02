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WADA поучаствовало в полицейских рейдах на производства нелегальных препаратов

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило об участии в полицейских рейдах в Польше, Чехии и Словакии.
WADA поучаствовало в полицейских рейдах на производства нелегальных препаратов
  • РИА Новости

Организация совместно с правоохранительными органами в Европе и Польским антидопинговым агентством в ходе операции обнаружила десять складов с подпольными лабораториями, где незаконно производились пищевые добавки и различные контрафактные препараты, сообщается на официальном сайте WADA.

Отмечается, что правоохранительные органы изъяли около 550 тыс. упаковок с нелегальными веществами, в том числе с запрещёнными в спорте анаболическими и андрогенными стероидами, а также арестовали около 19 человек. 

Ранее WADA снизило контроль за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) из-за отстранения российских спортсменов.

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