WADA поучаствовало в полицейских рейдах на производства нелегальных препаратов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило об участии в полицейских рейдах в Польше, Чехии и Словакии.

Организация совместно с правоохранительными органами в Европе и Польским антидопинговым агентством в ходе операции обнаружила десять складов с подпольными лабораториями, где незаконно производились пищевые добавки и различные контрафактные препараты, сообщается на официальном сайте WADA.

Отмечается, что правоохранительные органы изъяли около 550 тыс. упаковок с нелегальными веществами, в том числе с запрещёнными в спорте анаболическими и андрогенными стероидами, а также арестовали около 19 человек.

Ранее WADA снизило контроль за Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) из-за отстранения российских спортсменов.