Сёмин заявил, что Антон Миранчук сможет заиграть в европейском чемпионате

Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин ответил на вопрос о шансах полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука уехать в европейский чемпионат.

«Антон играет в очень популярном, достойном клубе. Если он хорошо проведёт сезон, возможно, получит вызов. Он талантливый парень, есть все шансы! Просто брату повезло больше», — цитирует Сёмина Sport24.

В текущем сезоне 27-летний россиянин сыграл за команду в 32 матчах, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с «Локо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Вадим Шпинёв, агент Антона Миранчука, заявил, что переход игрока в Европу будет сложно осуществить.