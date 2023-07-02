Сёмин заявил, что Антон Миранчук сможет заиграть в европейском чемпионате
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«Антон играет в очень популярном, достойном клубе. Если он хорошо проведёт сезон, возможно, получит вызов. Он талантливый парень, есть все шансы! Просто брату повезло больше», — цитирует Сёмина Sport24.
В текущем сезоне 27-летний россиянин сыграл за команду в 32 матчах, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с «Локо» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее Вадим Шпинёв, агент Антона Миранчука, заявил, что переход игрока в Европу будет сложно осуществить.