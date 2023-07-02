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Агент Барбоза считает, что «Манчестер Сити» мог интересоваться Сперцяном

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Португальский агент Пауло Барбоза высказался о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
Агент Барбоза считает, что «Манчестер Сити» мог интересоваться Сперцяном
  • РИА Новости

«Сперцян — хороший игрок. Возможно, интерес «Манчестер Сити» действительно был. Скауты наверняка смотрели его и знают о таком футболисте. Он точно находится в сфере интересов многих топовых европейских клубов», — цитирует Барбозу «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» приехали на матч с участием полузащитника по приглашению агентства CAA Stelar и остались впечатлены его игрой. Агентство ведёт переговоры с клубами о возможном приобретении футболиста, но пока что не было официальных предложений.

Хавбек «Краснодара» в сезоне-2022/23 забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. 

Ранее известный спортивный комментатор Геннадий Орлов заявил, что Сперцян скоро точно перейдёт в один из клубов Западной Европы.

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