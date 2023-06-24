Орлов: Сперцян намного ярче Захаряна по умению играть в футбол

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян скоро точно перейдёт в один из клубов Западной Европы.

«Переход Сперцяна в Европу более вероятен, чем история с Захаряном. Там было понятно, что это игра агентов. А Сперцян — парень очень способный», — цитирует Орлова Sport24.

По его словам, Сперцян здорово играл и за «Краснодар», и за сборную Армении.

«Сперцян намного ярче Захаряна по умению играть в футбол», — добавил Орлов.

Хавбек «Краснодара» в сезоне-2022/23 забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Сперцян женился.