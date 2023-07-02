Главный тренер «Коринтианса»: Клаудиньо — превосходный игрок, но я не слышал о переговорах

Главный тренер «Коринтианса» Хорхе Сампаоли прокомментировал информацию об интересе бразильского клуба к полузащитнику петербургского «Зенита» Клаудиньо.

«С уважением отношусь к Клаудиньо, но ничего не слышал о переговорах. Он — игрок другого уровня, просто превосходный. Но я не знаю, насколько он близок к переходу к нам», — цитирует Сампаоли UOL.

В прошедшем сезоне Клаудиньо забил пять мячей и отдал 12 результативных передач в 30 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

30 июня стало известно, что футболист согласился перейти в бразильский «Фламенго». «Зенит» попросит за трансфер не менее €12 млн.

Ранее главный тренер «Нефтчи» Игорь Гетман сообщил, что вратарь бакинской команды Агиль Мамедов после полученной травмы в матче Кубка PARI Премьер с петербургским «Зенитом» отправлен в больницу.