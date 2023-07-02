«Ливерпуль» объявил о переходе венгерского хавбека Собослаи из «Лейпцига»
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Мерсисайдский клуб и футболист сборной Венгрии подписали контракт, сообщает пресс-служба «Ливерпуля».
22-летний хавбек будет играть под восьмым номером.
Собослаи в 91 матче за «Лейпциг» забил 20 мячей и сделал 22 голевые передачи. В 32 играх за сборную Венгрии футболист записал на свой счёт семь голов.
Transfermarkt оценивает стоимость венгра в €50 млн.
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