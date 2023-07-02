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«Ливерпуль» объявил о переходе венгерского хавбека Собослаи из «Лейпцига»

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Полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи продолжит карьеру в составе «Ливерпуля», 19-кратного победителя чемпионата Англии по футболу.
«Ливерпуль» объявил о переходе венгерского хавбека Собослаи из «Лейпцига»
  • Gettyimages.ru
  • © Sebastian Widmann

Мерсисайдский клуб и футболист сборной Венгрии подписали контракт, сообщает пресс-служба «Ливерпуля».

22-летний хавбек будет играть под восьмым номером.

Собослаи в 91 матче за «Лейпциг» забил 20 мячей и сделал 22 голевые передачи. В 32 играх за сборную Венгрии футболист записал на свой счёт семь голов.

Transfermarkt оценивает стоимость венгра в €50 млн.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе станет игроком «Реала» в начале июля.



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