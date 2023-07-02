Тактаров: Фахретдинов скромничал первые два боя в UFC, а сейчас бы он всех разорвал

Бывший обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров высказался о российском бойце Ринате Фахретдинове.

«У Рината функциональный потенциал гораздо выше, чем все думали. Он скромничал первые два боя, а сейчас скромность прошла и надо рвать вперёд. Сегодня ночью ему можно было давать любого соперника из дивизиона. Он бы всех разорвал, кого-то позже, кого-то быстрее», — цитирует Тактарова MMA.Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что уроженец Саранска стал гораздо мощнее после первых проведённых поединков из-за адаптации к промоушену.

«Третий бой — это результат этой адаптации», — заключил Тактаров.

31-летний уроженец Саранска закончил схватку удушающим приёмом в первом раунде.

На счету Фахретдинова 23 победы и одно поражение. У Ли 19 побед и восемь поражений.

Ранее «Ак Барс» поздравил бойца UFC Фахретдинова с победой над Ли.