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Агент Николсона сообщил, что футболист может пропустить начало сезона

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Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, рассказал, почему его клиент может пропустить начало сезона-2023/24.
Агент Николсона сообщил, что футболист может пропустить начало сезона
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«У Шамара будет десять дней выходных после Золотого кубка КОНКАКАФ. Возможно, он вернётся 1 августа. Поэтому Шамар может пропустить начало сезона», — цитирует Портегу «Спорт-Экспресс».

Николсон в сезоне-2022/23 в 22 матчах за «Спартак» забил три мяча. Красно-белые завоевали бронзовые медали чемпионата России.

Новый сезон РПЛ должен стартовать 23 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов продать Николсона за сумму выше €7 млн.

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