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Агент Гусева: поддерживаем контакты с «Динамо» и рассматриваем московский регион

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Юрий Николаев, агент хоккейного нападающего Никиты Гусева, рассказал о будущем своего клиента.
Агент Гусева: поддерживаем контакты с «Динамо» и рассматриваем московский регион
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Ждём ли мы предложения из НХЛ? Я занимаюсь только КХЛ. Поддерживаем контакты с «Динамо» и рассматриваем московский регион», — цитирует Николаева Sport24.

В сезоне-2021/22 форвард провёл за СКА 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 49 (23 + 26) очков. В плей-офф он сыграл 13 матчей, набрав 12 (5 + 7) очков.

Ранее сообщалось, что зарплата Лайпсика в СКА составит 50 млн рублей в год.

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