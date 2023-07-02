Агент Гусева: поддерживаем контакты с «Динамо» и рассматриваем московский регион

Юрий Николаев, агент хоккейного нападающего Никиты Гусева, рассказал о будущем своего клиента.

«Ждём ли мы предложения из НХЛ? Я занимаюсь только КХЛ. Поддерживаем контакты с «Динамо» и рассматриваем московский регион», — цитирует Николаева Sport24.

В сезоне-2021/22 форвард провёл за СКА 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 49 (23 + 26) очков. В плей-офф он сыграл 13 матчей, набрав 12 (5 + 7) очков.

Ранее сообщалось, что зарплата Лайпсика в СКА составит 50 млн рублей в год.