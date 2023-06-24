СЭ: зарплата Лайпсика в СКА составит 50 млн рублей в год
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», помимо 50 млн рублей в год, также предусмотрены бонусы за 25 очков в регулярном чемпионате: в следующем сезоне — 10 млн, в сезоне-2024/25 — 5 млн.
Соглашение с 29-летним спортсменом рассчитано до 30 апреля 2025 года. Канадец будет выступать под номером 88.
Всего на счету Лайпсика в минувшем сезоне 55 (13 + 42) очков в 76 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Ранее бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказал мнение, что петербургский СКА обязательно будет бороться за Кубок Гагарина в сезоне-2023/24.