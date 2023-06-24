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СЭ: зарплата Лайпсика в СКА составит 50 млн рублей в год

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Стала известна зарплата канадского хоккеиста СКА Брендан Лайпсик с учётом бонусов.
СЭ: зарплата Лайпсика в СКА составит 50 млн рублей в год
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», помимо 50 млн рублей в год, также предусмотрены бонусы за 25 очков в регулярном чемпионате: в следующем сезоне — 10 млн, в сезоне-2024/25 — 5 млн.

Соглашение с 29-летним спортсменом рассчитано до 30 апреля 2025 года. Канадец будет выступать под номером 88.

Всего на счету Лайпсика в минувшем сезоне 55 (13 + 42) очков в 76 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Ранее бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказал мнение, что петербургский СКА обязательно будет бороться за Кубок Гагарина в сезоне-2023/24.

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