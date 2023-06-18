Фазель: СКА в следующем сезоне КХЛ будет более конкурентоспособной командой

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель считает, что петербургский СКА обязательно будет бороться за Кубок Гагарина в сезоне-2023/24.

«Сюрпризом стала работа Романа Ротенберга в роли главного тренера СКА. Из-за нехватки опыта он совершил несколько небольших ошибок. Но, уверен, он многому научился, и в следующем сезоне мы увидим ещё более конкурентоспособный СКА», — заявил Фазель в эфире YouTube-канала КХЛ.

Вместе с тем спортивный чиновник подчеркнул, что минувший сезон КХЛ получился «действительно интересным». Для Фазеля стал открытием результат владивостокского «Адмирала» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

СКА выиграл регулярный сезон. Но в финале плей-офф Западной конференции уступил московскому ЦСКА (2-4 в серии), который в итоге второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.

Ранее главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг дал понять, что строит игру команды по примеру наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.