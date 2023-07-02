Игнашевич: первые десять туров РПЛ для «Балтики» станут показательными

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказал мнение о предстоящих десяти турах для калининградского клуба.

«У нас ещё месяц на подготовку, это раз. Первые десять туров для «Балтики» станут показательными. После этого можно будет говорить о том, какие у команды задачи и какое лицо у нашего клуба», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

«Балтика» под руководством Игнашевича по итогам минувшего сезона в Первой лиге вышла в элитный дивизион чемпионата России.

19 июня «Балтика» объявила о продлении контракта с Игнашевичем. Срок нового соглашения не разглашается.

Ранее сообщалось, что Игнашевич признан лучшим тренером сезона в Первой лиге.