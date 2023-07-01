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TSN: 22-летний Денисенко продлил контракт с «Флоридой»

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Нападающий Григорий Денисенко продолжит выступать в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз».
TSN: 22-летний Денисенко продлил контракт с «Флоридой»
  • AP
  • © Mark Zaleski

22-летний российский форвард продлил контракт с клубом из Флориды на два года, сообщает TSN.

Денисенко в сезоне-2022/23 в составе «Пантерз» в 19 матчах отметился тремя результативными передачами. В Американской хоккейной лиге (АХЛ) россиянин в 60 матчах набрал 36 очков (12 шайб и 24 передачи).

Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» защитник Дмитрий Орлов продолжит карьеру в «Каролина Харрикейнз».

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