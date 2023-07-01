TSN: обладатель Кубка Стэнли Орлов подпишет контракт с «Каролиной»
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31-летний российский хоккеист подпишет контракт с клубом, сообщил журналист телеканала TSN Пьер Лебрюн.
Уточняется, что воспитанник новокузнецкой школы хоккея подпишет краткосрочное соглашение.
Напомним, что Орлов выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Всего на его счету 686 игр в НХЛ, в которых он набрал 256 (60 + 196) очков. В составе «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.
Орлова по ходу сезона обменяли в «Бостон Брюинз».
Ранее Орлов рассказал, что ждёт открытия рынка свободных агентов.