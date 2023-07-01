Mundo Deportivo: ФИФА может изменить правило офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) могут изменить правило офсайда.

Офсайдом будет считаться положение, при котором всё тело игрока атаки в момент паса находится ближе к воротам соперника, чем защитник, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что изменение в правилах поможет сделать футбол динамичнее и зрелищнее. Нидерланды, Швеция и Италия станут первыми странами, которые введут это правило.

30 июня в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) подтвердили приглашение УЕФА российского арбитра Сергея Карасёва на сборы судей в сентябре.

Ранее бывший защитник сборной России по футболу Иван Новосельцев заявил, что Карасёв в скором времени опять будет привлекаться к работе на международных матчах.