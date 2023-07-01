Mundo Deportivo: ФИФА может изменить правило офсайда
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Офсайдом будет считаться положение, при котором всё тело игрока атаки в момент паса находится ближе к воротам соперника, чем защитник, сообщает Mundo Deportivo.
Отмечается, что изменение в правилах поможет сделать футбол динамичнее и зрелищнее. Нидерланды, Швеция и Италия станут первыми странами, которые введут это правило.
30 июня в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) подтвердили приглашение УЕФА российского арбитра Сергея Карасёва на сборы судей в сентябре.
Ранее бывший защитник сборной России по футболу Иван Новосельцев заявил, что Карасёв в скором времени опять будет привлекаться к работе на международных матчах.