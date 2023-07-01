Загитова победила Азнавурян в выставочном поединке по фехтованию
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова победила двукратную олимпийскую чемпионку, шпажистку Карину Азнавурян в выставочном поединке по фехтованию.
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Загитова победила со счётом 15:14.
Поединок прошёл в рамках празднования Дня московского спорта в «Лужниках».
Ранее сообщалось, что Дзюба, Валиева и Загитова встретятся с болельщиками на Дне московского спорта.
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