Загитова победила Азнавурян в выставочном поединке по фехтованию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова победила двукратную олимпийскую чемпионку, шпажистку Карину Азнавурян в выставочном поединке по фехтованию.

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