Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Тренер «Динамо» Кудашов заявил, что готов возглавить сборную России во время паузы в КХЛ

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов сообщил, что примет предложение о работе в штабе сборной России во время паузы в сезоне-2023/24 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), если оно ему поступит.
Тренер «Динамо» Кудашов заявил, что готов возглавить сборную России во время паузы в КХЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Если позовут и в сборную, то приму это предложение. У меня отличные суперквалифицированные помощники в «Динамо» , с которыми у меня годами отработанные планы, и я им доверяю», — цитирует Кудашова РИА Новости

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее российский нападающий Виталий Кравцов получил квалификационное предложение от «Ванкувера».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить