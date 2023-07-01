Тренер «Динамо» Кудашов заявил, что готов возглавить сборную России во время паузы в КХЛ
- РИА Новости
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«Если позовут и в сборную, то приму это предложение. У меня отличные суперквалифицированные помощники в «Динамо» , с которыми у меня годами отработанные планы, и я им доверяю», — цитирует Кудашова РИА Новости.
В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.
Ранее российский нападающий Виталий Кравцов получил квалификационное предложение от «Ванкувера».