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Касаткина рассказала, за счёт чего смогла победить Джорджи в полуфинале турнира в Истборне

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Россиянка Дарья Касаткина считает, что переиграла итальянку Камилу Джорджи в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истбурне, поскольку смогла собраться в решающий момент.

«В конце матча Камила начала играть намного лучше, намного агрессивнее, стабильнее. Чтобы довести матч до победы, мне нужно было начать играть ещё сильнее. Я так и сделала. Очень рада, что всё получилось», — цитирует Касаткину пресс-служба WTA.

В полуфинале россиянка обыграла итальянку со счётом 6:2, 7:5. Касаткина в финале сыграет с американкой Мэдисон Кис.

Призовой фонд турнира составляет более $780 тыс.

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