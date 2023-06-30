Parisien: суд по делу главного тренера ПСЖ Галтье назначили на 15 декабря
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Слушания пройдут 15 декабря в Ницце, сообщает Le Parisien.
По информации СМИ, полиция Ниццы 30 июня задержала Галтье на 24 часа в рамках расследования дела о расистских оскорблениях. Ему грозит до трёх лет тюрьмы после обвинений в расизме.
Утверждается, что в руки журналистов попало письмо, в котором 56-летний тренер указал на недопустимость нахождения в «Ницце» большого количества темнокожих игроков и мусульман.
Ранее литовский журналист Каролис Тискевичюс сравнил баскетболиста «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина с обезьяной.