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Parisien: суд по делу главного тренера ПСЖ Галтье назначили на 15 декабря

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Стало известно, когда состоится судебное заседание по делу о расизме главного тренера «Пари Сен-Жермен» Кристофа Галтье.
Parisien: суд по делу главного тренера ПСЖ Галтье назначили на 15 декабря
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

Слушания пройдут 15 декабря в Ницце, сообщает Le Parisien.

По информации СМИ, полиция Ниццы 30 июня задержала Галтье на 24 часа в рамках расследования дела о расистских оскорблениях. Ему грозит до трёх лет тюрьмы после обвинений в расизме.

Утверждается, что в руки журналистов попало письмо, в котором 56-летний тренер указал на недопустимость нахождения в «Ницце» большого количества темнокожих игроков и мусульман.

Ранее литовский журналист Каролис Тискевичюс сравнил баскетболиста «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина с обезьяной.





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