Сенников: Смольников мог бы ещё выступать на высоком уровне при хорошей подготовке

Бывший футболист столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что защитник Игорь Смольников ещё может продолжить профессиональную карьеру футболиста.

«Артём Дзюба доказывает, что играть в 34 года можно. Так что, думаю, Смольников мог бы ещё выступать при хорошей подготовке», — цитирует Сенникова «Матч ТВ».

При этом, по его мнению, было видно, что у Смольникова не всё получилось при переходе из «Торпедо».

«Возможно, в другом клубе Игорь сможет проявить себя. У него есть хорошие качества. Человек столько лет играл на высоком уровне. Опытный футболист», — заключил Сенников.

«Локомотив» 30 июня объявил об уходе Смольникова, нападающего Франсуа Камано и защитника Дмитрия Живоглядова.

По информации СМИ, 34-летний Смольников дал понять, что может завершить карьеру. Защитник в сезоне-2022/23 сыграл в 30 матчах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» назвал Владислава Сарвели универсальным форвардом.