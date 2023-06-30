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Сенников: Смольников мог бы ещё выступать на высоком уровне при хорошей подготовке

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Бывший футболист столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что защитник Игорь Смольников ещё может продолжить профессиональную карьеру футболиста.
Сенников: Смольников мог бы ещё выступать на высоком уровне при хорошей подготовке
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Артём Дзюба доказывает, что играть в 34 года можно. Так что, думаю, Смольников мог бы ещё выступать при хорошей подготовке», — цитирует Сенникова «Матч ТВ».

При этом, по его мнению, было видно, что у Смольникова не всё получилось при переходе из «Торпедо».

«Возможно, в другом клубе Игорь сможет проявить себя. У него есть хорошие качества. Человек столько лет играл на высоком уровне. Опытный футболист», — заключил Сенников.

«Локомотив» 30 июня объявил об уходе Смольникова, нападающего Франсуа Камано и защитника Дмитрия Живоглядова.

По информации СМИ, 34-летний Смольников дал понять, что может завершить карьеру. Защитник в сезоне-2022/23 сыграл в 30 матчах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» назвал Владислава Сарвели универсальным форвардом.

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