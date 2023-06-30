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Ферстаппен выиграл квалификацию на Гран-при Австрии

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Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на квалификации Гран-при Австрии, которая проходила на автодроме «Шпильберг».
Ферстаппен выиграл квалификацию на Гран-при Австрии
  • AP
  • © Darko Bandic

Нидерландец проехал свой лучший круг за 1 минуту 4,391 секунды. Вторым стал гонщик Ferrari Шарль Леклер (+0,048 секунды), третьим — испанский гонщик Карлос Сайнс (+0,190).

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон пришел к финишу пятым с отставанием в +0,428.

1 июля в рамках Гран-при Австрии пройдёт спринтерская гонка, а также её квалификация. Главная гонка этапа состоится 2 июля.

Ранее Ферстаппен догнал бразильца Айртона Сенну по количеству выигранных Гран-при «Формулы-1».

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