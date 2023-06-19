Ферстаппен догнал Сенну по количеству выигранных Гран-при «Формулы-1»

Голландец Макс Ферстаппен из Red Bull догнал бразильца Айртона Сенну по количеству выигранных Гран-при «Формулы-1».

Пилот из Нидерландов 18 июня победил на Гран-при Канады. Эта победа стала для него 41-й на этапах «Формулы-1». Таким образом, Ферстаппен сравнялся по этому показателю с Сенной.

Лидирует в списке по количеству побед британец Льюис Хэмилтон (103). Далее расположились Михаэль Шумахер (91) и Себастьян Феттель (53) из Германии, француз Ален Прост (51).

Десятый этап чемпионата состоится с 30 июня по 2 июля в Австрии.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Канады «Формулы-1».