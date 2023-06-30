Бора: Кузяев близок к переходу в «Бешикташ»

Российский полузащитник Далер Кузяев близок к переходу в «Бешикташ».

Как сообщает журналист Атилла Арда Бора в соцсетях, сам Кузяев склоняется к переходу в «Бешикташ». Отмечается, что им также интересуются клубы из топ-5 европейских лиг.

В прошедшем сезоне 30-летний полузащитник забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее президент «Бешикташа» подтвердил интерес к Кузяеву.