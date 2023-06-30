Бора: Кузяев близок к переходу в «Бешикташ»
- globallookpress.com
- © Alexander Kulebyakin
Как сообщает журналист Атилла Арда Бора в соцсетях, сам Кузяев склоняется к переходу в «Бешикташ». Отмечается, что им также интересуются клубы из топ-5 европейских лиг.
В прошедшем сезоне 30-летний полузащитник забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за сине-бело-голубых во всех турнирах.
Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее президент «Бешикташа» подтвердил интерес к Кузяеву.