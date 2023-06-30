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Крыховяк сообщил, что разорвал контракт с «Краснодаром»

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Полузащитник Гжегож Крыховяк сообщил, что разорвал контракт с «Краснодаром».
Крыховяк сообщил, что разорвал контракт с «Краснодаром»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Когда появилась возможность разорвать контракт, моё решение было ясным. Я не хотел возвращаться в Россию, поэтому позвонил своему агенту, чтобы сообщить «Краснодару», что я хочу расстаться», — приводит слова Крыховяка Мeczyki.pl.

В прошлом сезоне Крыховяк провёл за «Аль-Шабаб» 35 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее Крыховяк объяснил, почему решил воспользоваться правилом ФИФА и покинул РПЛ.

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